Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Son olarak saat 15:06'da Ege Denizi, Girit açıklarında 3.4 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte, 19 Ekim son deprem listesi...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 19 EKİM 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: