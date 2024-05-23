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        Haberler Bilgi Gündem DEPREM Mİ OLDU? 23 Mart 2024 bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

        Akdeniz ve Ege Denizi açıklarında deprem! 23 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem listesi araştırması Türkiye ve çevresinde yaşanan sarsıntıların ardından gündeme geliyor. Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyuna duyuruluyor. Bizler de sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 23 Mayıs 2024 bugünkü son dakika depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 08:01 Güncelleme: 23.05.2024 - 08:01
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmese de endişeye neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları paylaşıyor. İşte, 23 Mayıs 2024 Perşembe son dakika depremler listesi...

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        EGE DENİZİ AÇIKLARINDA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:22'de İzmir'in Karaburun ilçesine 66.04 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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        AKDENİZ AÇIKLARI SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:06'da Muğla'nın Datça ilçesine 167.98 km uzaklıkta Akdeniz açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 7.8 km olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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