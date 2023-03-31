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Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 31 Mart 2023 AFAD - Kandilli son depremler

Son depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından bölgede artçı ve bağımsız depremler devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların ardından gözler "Deprem mi oldu, en son nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?" sorusuna çevrildi. Merak edilen sorular AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buldu. İşte 31 Mart 2023 Cuma son dakika deprem listesi...

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  • DEPREM Mİ OLDU? | 31 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından son dakika deprem haberleri araştırması arttı. Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 31 Mart 2023 Cuma son dakika deprem listesi...
  • DEPREM Mİ OLDU? | 31 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    MALATYA'DA DEPREM!

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 31 Mart Cuma günü saat 02:27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

    AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

    30 Mart Perşembe günü yani dün akşam saat 22:23'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • DEPREM Mİ OLDU? | 31 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
  • DEPREM Mİ OLDU? | 31 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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