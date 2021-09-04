Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 4 Eylül Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 4 EYLÜL 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Malatya Pütürge'de 1.9 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 4 EYLÜL 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.09.04 09:19:44 37.6138 26.8608 1.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.09.04 09:04:20 38.5762 31.4565 5.5 -.- 2.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.09.04 08:56:39 35.6625 27.0767 3.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.04 08:45:17 39.3357 43.8653 11.3 -.- 2.8 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel

2021.09.04 06:58:20 39.0112 38.6368 10.0 -.- 2.3 -.- BADEMLI-AGIN (ELAZIG) İlksel

2021.09.04 05:56:42 37.8485 26.8768 11.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.04 05:48:35 36.4783 27.1695 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.04 05:39:49 36.4958 27.1805 12.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.04 04:31:55 39.6380 32.3418 1.9 -.- 1.9 -.- MACUN-POLATLI (ANKARA) İlksel

2021.09.04 03:01:34 35.2587 25.2368 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.04 02:57:43 38.9877 30.1822 5.2 -.- 2.1 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.09.04 02:56:27 37.7393 26.8460 20.6 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.04 02:45:30 36.4782 27.1908 10.3 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.04 02:37:04 36.7800 26.4867 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.04 01:42:32 37.7985 27.0842 29.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.04 01:41:58 39.1580 27.8198 12.4 -.- 1.9 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel