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Deprem mi oldu? AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: 14 Ekim Son dakika deprem verileri

Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de son dakika deprem haberleri merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. Vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 14 Ekim 2021 AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem mi oldu? AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: 14 Ekim Son dakika deprem verileri

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 14 Ekim Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 14 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Bursa Orhangazi'de büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.14 06:20:08 36.9902 27.7155 10.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.14 06:14:55 36.4753 27.2012 9.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.14 06:14:20 38.4027 29.9597 5.0 -.- 2.2 -.- KAVAKALANI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2021.10.14 05:05:54 37.1048 36.8533 5.4 -.- 1.5 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.10.14 05:04:43 36.9063 27.4648 1.4 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.14 04:50:20 35.1328 25.2112 13.0 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.14 04:46:42 35.2192 25.2667 8.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.14 04:45:01 38.8187 41.8903 7.9 -.- 1.2 -.- KARAKALE-KORKUT (MUS) İlksel
2021.10.14 04:30:29 35.1172 25.2102 8.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.14 03:39:12 38.6327 43.1433 3.5 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2021.10.14 03:16:13 38.8165 41.9037 1.3 -.- 1.5 -.- KARAKALE-KORKUT (MUS) İlksel
2021.10.14 03:01:47 38.5458 33.1092 4.2 -.- 1.2 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2021.10.14 02:50:56 36.4893 28.8163 3.3 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.14 02:40:20 40.2043 42.0530 7.7 -.- 1.4 -.- KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2021.10.14 02:38:47 37.9402 27.6122 4.8 -.- 1.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.10.14 02:25:48 39.7903 39.1120 5.4 -.- 1.9 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.10.14 02:23:16 35.5520 26.8062 12.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.14 02:22:18 35.6607 26.7772 8.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.14 02:11:06 38.3072 38.8018 5.0 -.- 2.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.10.14 01:33:21 36.4645 28.6695 13.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.14 01:31:40 40.7897 31.0832 11.2 -.- 1.6 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2021.10.14 00:05:01 35.3180 28.8850 75.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

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