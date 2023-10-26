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        Haberler Gündem Güncel Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 26 Ekim tablosu: Son deprem nerede ne zaman oldu?

        Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 26 Ekim tablosu

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosunda. Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 26 Ekim tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 08:55 Güncelleme: 26.10.2023 - 08:55
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        Son dakika depremler tablosu 26 Ekim Perşembe günü, deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? Merak edenler için güncel Kandilli ve AFAD son depremler 26 Ekim tablosu...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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