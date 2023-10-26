Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 26 Ekim tablosu
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosunda. Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 26 Ekim tablosu...
Son dakika depremler tablosu 26 Ekim Perşembe günü, deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? Merak edenler için güncel Kandilli ve AFAD son depremler 26 Ekim tablosu...
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu: