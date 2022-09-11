Deprem mi oldu? En son depremler ne zaman oldu, kaç şiddetinde? 11 Eylül AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi -Güncel haberler

Ülke genelinde yaşanan depremler ve şiddetleri sorgulanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaşanan sarsıntıları paylaşıyor. Kurumların paylaştığı bilgilere göre bugün şiddeti 3'ü geçen deprem Van'da yaşandı. Şiddeti 3.0 - 3.2 arasında olan deprem Van'ın Tuşba ilçesi ve Yemlice'de gerçekleşti.

Ege ve İç Anadolu bölgelerinde ise hafif çaplı sarsıntıların oluştuğu bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

AFAD DEPREM VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın son dakika deprem verilerinin devamı.