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Haberler Gündem Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 18 Mart Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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Son dakika deprem listesi: Deprem mi oldu, nerede? 18 Mart AFAD - Kandilli son depremler

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye'de meydana gelen depremler. Merakla araştırılan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar hissedilen sarsıntılar sonrası deprem mi oldu, nerede? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 18 Mart AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 18 Mart Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. İşte Türkiye'de meydana gelen 18 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

AFAD SON DEPREMLER - 18 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 MART

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.18 07:54:35 37.0265 28.4300 13.9 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.18 05:14:37 37.9427 27.1503 5.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.18 04:50:30 39.6883 28.4402 7.6 -.- 2.1 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.03.18 02:25:38 39.0745 40.7682 6.5 -.- 1.7 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel
2022.03.18 01:31:54 36.8333 27.9867 5.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.18 01:13:01 39.8682 39.0423 7.2 -.- 2.6 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.03.18 01:05:56 39.1515 27.7822 8.6 -.- 2.3 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

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