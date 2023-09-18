Haberler Gündem Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası vatantaşlar; en son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler haritası... Habertürk Giriş: 18.09.2023 - 19:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:49 facebook

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Ülke genelinde meydana gelen depremler gündemden düşmüyor. Son zamanlarda üst üste gelen deprem haberlerinin ardından vatandaşlar; deprem mi oldu, nerede deprem oldu gibi aramalarını artırdı. Konuyla ilgili gözler AFAD ve Kandilli Rasatahnesi'ne çevrilmiş durumda. İşte, gün itibariyle yaşanan son depremler...

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SON DEPREMLER LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:



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