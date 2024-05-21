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        Haberler Bilgi Gündem Deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mayıs 2024 bugünkü AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

        Erzincan'da peş peşe depremler! 22 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 22 Mayıs 2024 tarihli bugünkü AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 07:35 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:13
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        Ülkemizde gün içerisinde pek çok artçı ve bağımsız sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu depremlerin birçoğu hissedilmeyecek kadar hafif şiddette olsa da kimisi endişeye neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldiği belli oluyor. İşte, 22 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:13'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.05 km olarak ölçüldü.

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        ERZİNCAN PEŞ PEŞE SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün Erzincan peş peşe depremlerle sallandı. Sarsıntıların en şiddetlisi saat 06:23'te Tercan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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