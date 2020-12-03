Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 3 Aralık Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak saat 14:05 sularında İzmir'in Urla ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 ARALIK 2020