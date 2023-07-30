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        Haberler Gündem Güncel DEPREM Mİ OLDU? Kahramanmaraş depremle sallandı! Kandilli ve AFAD 30 Temmuz depremler listesi

        Son depremler 30 Temmuz listesi! AFAD ve Kandilli son depremler

        Deprem mi oldu? Deprem kuşağındaki ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de hissedilen sarsıntılarla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Son olarak 6 Şubat depremi sonrası artçı sarsıntıların aylardır devam ettiği Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son depremler 30 Temmuz listesini haberimizde derledik. İşte 30 Temmuz son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 08:39
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        6 Şubat deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Göksun'da 3.0 deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrası gözler son depremler listesine çevrildi.

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        Hissedilen sarsıntılar sonrası en çok merak edilenler arasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        Merak edenler için güncel son depremler AFAD ve Kandilli tablosunu haberimizde derledik. İşte 30 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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