Son depremler 30 Temmuz listesi! AFAD ve Kandilli son depremler
Deprem mi oldu? Deprem kuşağındaki ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de hissedilen sarsıntılarla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Son olarak 6 Şubat depremi sonrası artçı sarsıntıların aylardır devam ettiği Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son depremler 30 Temmuz listesini haberimizde derledik. İşte 30 Temmuz son depremler listesi...
6 Şubat deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Göksun'da 3.0 deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrası gözler son depremler listesine çevrildi.
Hissedilen sarsıntılar sonrası en çok merak edilenler arasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?
Merak edenler için güncel son depremler AFAD ve Kandilli tablosunu haberimizde derledik. İşte 30 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi...