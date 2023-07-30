DEPREM Mİ OLDU? Kahramanmaraş depremle sallandı! Kandilli ve AFAD 30 Temmuz depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU? Kahramanmaraş depremle sallandı! Kandilli ve AFAD 30 Temmuz depremler listesi

6 Şubat deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Göksun'da 3.0 deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrası gözler son depremler listesine çevrildi.

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Hissedilen sarsıntılar sonrası en çok merak edilenler arasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?

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