DEPREM Mİ OLDU? Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 17 Ekim tablosu

DEPREM Mİ OLDU? Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 17 Ekim tablosu

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Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş ve Malatya'da meydana depremler sonrası Kandilli ve AFAD son depremler listesi anbean takip ediliyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 17 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...