Yurdumuzuda yaşanan en son depremlerin araştırması devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler ile bugün Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem verileri belli oldu. Buna göre; son olarak Kahramanmaraş 3.6 ile sallandı. İşte, 19 Mayıs 2024 Pazar günü ülke genelinde yaşanan son dakika depremler listesi...