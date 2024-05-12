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        Haberler Gündem DEPREM Mİ OLDU? Manisa ve Malatya'da son dakika deprem! 12 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Manisa ve Malatya'da deprem! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye'deki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anlık olarak kamuoyuna duyuruyor. Son verilere göre; 12 Mayıs bugün sabah saatlerinde Manisa ve Malatya'da sarsıntı meydana geldi. İşte, 12 Mayıs Pazar bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 12.05.2024 - 09:31
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        Ülke genelinde yaşanan son depremlerin araştırması devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler ile bugün Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem verileri belli oluyor. Buna göre; son olarak Manisa 3.0 ile sallandı. İşte, 12 Mayıs 2024 Pazar günü yurdumuzda yaşanan son dakika depremler listesi...

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        MANİSA 3.0 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 09:09'da Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.59 km olarak belirlendi.

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        MALATYA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 08:22'de Malatya'nın Akhisar ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 16.93 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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