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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.03.01 08:18:34 38.6082 39.5375 5.0 -.- 2.7 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
2021.03.01 08:10:08 39.6715 26.4902 6.4 -.- 2.9 -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.03.01 07:43:37 38.0212 28.3942 22.7 -.- 1.6 -.- BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2021.03.01 06:38:00 38.8697 26.0298 8.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.01 06:28:13 38.5022 39.1970 5.8 -.- 1.2 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2021.03.01 06:11:37 37.1700 28.3970 5.1 -.- 1.7 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2021.03.01 06:06:50 40.8270 33.7100 5.2 -.- 2.3 -.- ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2021.03.01 05:25:37 39.4268 33.2045 13.5 -.- 0.8 -.- YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA) İlksel
2021.03.01 05:15:18 39.3590 33.1738 8.5 -.- 1.2 -.- SUYUGUZEL-BALA (ANKARA) İlksel
2021.03.01 05:15:07 36.8895 28.5630 9.1 -.- 0.9 -.- SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.03.01 05:03:20 36.2333 35.9587 3.7 -.- 1.1 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2021.03.01 04:58:15 39.2090 25.8108 9.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.01 04:48:11 39.0322 29.8583 5.6 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.03.01 04:47:46 39.1082 29.1063 12.4 -.- 1.2 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.03.01 04:10:38 38.7728 43.2647 5.0 -.- 2.6 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
2021.03.01 04:04:07 37.9575 28.8968 3.2 -.- 1.2 -.- SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2021.03.01 03:51:14 39.1852 28.9945 5.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.03.01 03:50:43 38.9247 25.9437 30.1 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.01 02:49:54 37.8988 26.8538 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.01 02:32:41 37.2025 36.9280 5.0 -.- 1.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.03.01 02:21:12 39.4603 25.8750 9.0 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.01 02:20:06 38.9708 25.9183 3.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.01 01:51:01 37.8448 26.7517 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.01 01:42:34 38.9297 25.9883 6.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.01 01:12:53 35.4732 26.5845 8.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.01 00:28:34 36.9607 29.3825 2.0 -.- 2.0 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

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