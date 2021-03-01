Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 1 Mart Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 1 MART 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 08:10'da Çanakkale Ayvacık'ta 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 MART 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.01 08:18:34 38.6082 39.5375 5.0 -.- 2.7 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel

2021.03.01 08:10:08 39.6715 26.4902 6.4 -.- 2.9 -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.03.01 07:43:37 38.0212 28.3942 22.7 -.- 1.6 -.- BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN) İlksel

2021.03.01 06:38:00 38.8697 26.0298 8.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.01 06:28:13 38.5022 39.1970 5.8 -.- 1.2 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2021.03.01 06:11:37 37.1700 28.3970 5.1 -.- 1.7 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel

2021.03.01 06:06:50 40.8270 33.7100 5.2 -.- 2.3 -.- ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2021.03.01 05:25:37 39.4268 33.2045 13.5 -.- 0.8 -.- YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA) İlksel

2021.03.01 05:15:18 39.3590 33.1738 8.5 -.- 1.2 -.- SUYUGUZEL-BALA (ANKARA) İlksel

2021.03.01 05:15:07 36.8895 28.5630 9.1 -.- 0.9 -.- SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2021.03.01 05:03:20 36.2333 35.9587 3.7 -.- 1.1 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2021.03.01 04:58:15 39.2090 25.8108 9.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.01 04:48:11 39.0322 29.8583 5.6 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.03.01 04:47:46 39.1082 29.1063 12.4 -.- 1.2 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.03.01 04:10:38 38.7728 43.2647 5.0 -.- 2.6 -.- DAGONU-(VAN) İlksel

2021.03.01 04:04:07 37.9575 28.8968 3.2 -.- 1.2 -.- SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2021.03.01 03:51:14 39.1852 28.9945 5.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.03.01 03:50:43 38.9247 25.9437 30.1 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.01 02:49:54 37.8988 26.8538 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.01 02:32:41 37.2025 36.9280 5.0 -.- 1.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2021.03.01 02:21:12 39.4603 25.8750 9.0 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.01 02:20:06 38.9708 25.9183 3.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.01 01:51:01 37.8448 26.7517 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.01 01:42:34 38.9297 25.9883 6.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.01 01:12:53 35.4732 26.5845 8.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.01 00:28:34 36.9607 29.3825 2.0 -.- 2.0 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel