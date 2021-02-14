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Deprem mi oldu, nerede? 14 Şubat AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 ŞUBAT 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.02.14 09:32:08 37.9027 27.1557 12.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 08:58:44 37.8372 26.9768 18.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 08:07:54 36.1712 29.5718 16.3 -.- 1.2 -.- YENIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.02.14 07:58:31 38.9882 27.8765 8.7 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.02.14 07:48:55 38.9292 26.1585 5.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 07:44:07 38.9258 25.9957 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.14 07:00:24 40.5727 45.2613 5.0 -.- 2.4 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.02.14 06:54:51 36.9830 27.6238 8.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.14 06:35:48 37.8907 27.0462 8.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 05:40:20 38.9172 25.8565 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.14 04:52:13 37.9178 26.8973 1.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 04:46:40 37.9653 27.0433 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 04:26:08 36.9912 27.6028 9.7 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.14 04:19:03 39.0988 36.0945 2.8 -.- 2.0 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.14 03:31:15 39.2327 41.7307 6.1 -.- 3.3 3.4 DEMIRCI-HINIS (ERZURUM) İlksel
2021.02.14 03:23:27 37.8387 26.7083 16.3 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.14 03:09:10 36.9997 27.6197 11.1 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.14 02:56:14 37.8523 26.7183 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.14 01:49:40 37.2528 27.9085 5.1 -.- 2.4 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.02.14 01:20:49 37.4382 27.4747 8.1 -.- 2.0 -.- PINARCIK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.02.14 01:10:39 37.9935 27.3835 5.6 -.- 1.8 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.02.14 01:00:24 41.3640 33.5853 3.8 -.- 2.0 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU) İlksel
2021.02.14 00:47:42 40.0973 44.4373 3.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2021.02.14 00:42:59 39.1020 36.0287 5.0 -.- 2.0 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2021.02.14 00:38:00 38.9910 25.9495 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.14 00:31:25 37.8315 26.8850 9.7 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 00:11:48 37.9823 27.3578 10.8 -.- 1.3 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.02.14 00:06:19 37.7905 27.0992 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.13 23:53:08 37.8307 26.9565 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.13 23:50:28 36.5218 25.2875 5.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.13 23:28:40 36.9887 27.6285 11.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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