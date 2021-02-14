Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 14 Şubat Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 14 ŞUBAT 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 08:58'de Ege Denizi açıklarında Aydın Kuşadası'nda 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 ŞUBAT 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.14 09:32:08 37.9027 27.1557 12.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.14 08:58:44 37.8372 26.9768 18.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.14 08:07:54 36.1712 29.5718 16.3 -.- 1.2 -.- YENIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.02.14 07:58:31 38.9882 27.8765 8.7 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.02.14 07:48:55 38.9292 26.1585 5.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.14 07:44:07 38.9258 25.9957 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.14 07:00:24 40.5727 45.2613 5.0 -.- 2.4 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.02.14 06:54:51 36.9830 27.6238 8.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.14 06:35:48 37.8907 27.0462 8.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.14 05:40:20 38.9172 25.8565 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.14 04:52:13 37.9178 26.8973 1.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.14 04:46:40 37.9653 27.0433 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.14 04:26:08 36.9912 27.6028 9.7 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.14 04:19:03 39.0988 36.0945 2.8 -.- 2.0 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.14 03:31:15 39.2327 41.7307 6.1 -.- 3.3 3.4 DEMIRCI-HINIS (ERZURUM) İlksel

2021.02.14 03:23:27 37.8387 26.7083 16.3 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.14 03:09:10 36.9997 27.6197 11.1 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.14 02:56:14 37.8523 26.7183 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.14 01:49:40 37.2528 27.9085 5.1 -.- 2.4 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.02.14 01:20:49 37.4382 27.4747 8.1 -.- 2.0 -.- PINARCIK-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.02.14 01:10:39 37.9935 27.3835 5.6 -.- 1.8 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.02.14 01:00:24 41.3640 33.5853 3.8 -.- 2.0 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU) İlksel

2021.02.14 00:47:42 40.0973 44.4373 3.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.02.14 00:42:59 39.1020 36.0287 5.0 -.- 2.0 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.02.14 00:38:00 38.9910 25.9495 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.14 00:31:25 37.8315 26.8850 9.7 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.14 00:11:48 37.9823 27.3578 10.8 -.- 1.3 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.02.14 00:06:19 37.7905 27.0992 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.13 23:53:08 37.8307 26.9565 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.13 23:50:28 36.5218 25.2875 5.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.13 23:28:40 36.9887 27.6285 11.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel