Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Deprem mi oldu, nerede? 16 Aralık AFAD-Kandilli son depremler
ABONE OL

AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: 16 Aralık son dakika deprem verileri

AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Deprem bölgesi olarak anılan Türkiye'de "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 16 Aralık son dakika deprem verileri

Deprem mi oldu, nerede? 16 Aralık AFAD-Kandilli son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Aralık Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 16 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:25'de Erzurum Çat'ta 1.5 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.16 07:05:01 38.0313 27.1153 5.4 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.12.16 06:33:27 38.9243 31.2797 13.5 -.- 1.7 -.- TURKMENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.12.16 06:02:14 37.6938 27.7188 10.5 -.- 1.3 -.- KUSLARBELENI-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2021.12.16 05:49:13 36.7620 33.8075 2.7 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.12.16 04:34:43 37.3233 31.3147 5.0 -.- 2.8 -.- KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2021.12.16 04:13:36 36.9922 28.5297 2.3 -.- 2.7 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.16 03:49:41 36.1930 36.3328 16.9 -.- 1.1 -.- YARSELI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2021.12.16 03:06:28 41.0898 43.8832 5.0 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.16 02:33:09 39.0370 27.5168 10.6 -.- 1.8 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2021.12.16 02:12:15 38.9547 26.0867 5.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.16 02:03:59 36.1622 27.1960 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.16 01:54:15 43.1868 38.2078 4.2 -.- 3.2 -.- KARADENIZ İlksel
2021.12.16 01:38:18 36.1415 29.1380 19.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.16 01:28:15 41.1150 43.8843 1.7 -.- 1.7 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.16 00:00:06 41.0940 43.9090 5.0 -.- 3.2 3.2 ERMENISTAN İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet
GÜNDEM Eşini öldüren sanığın cezası belli oldu
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ÖSYM kılavuzu açıklanıyor!
GÜNDEM 20 bin sağlıkçı alınıyor!
İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? İstanbul'da yağmur dinecek mi
GÜNDEM İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?
Son dakika: İstanbul'da sahte içki dehşeti: 3 günde 7 kişi öldü!
GÜNDEM İstanbul'da 3 günde 7'nci ölüm!
Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
GÜNDEM Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
Aydın’da 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM 2 ayrı operasyonda 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
KYK bursları ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ücreti ne kadar?
GÜNDEM KYK bursları ne zaman yatacak?
Son dakika video haber: Magandala tarafiği birbirine kattı
GÜNDEM Trafiği kapattılar! Gören şoke oldu!
Son dakika hava durumu: Yağmur, kar fırtına! Meteoroloji uyardı
GÜNDEM Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı!
GÜNDEM Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.