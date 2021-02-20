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Deprem mi oldu, nerede? 20 Şubat AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının cevaplarını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 20 Şubat Kandilli - AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 20 Şubat AFAD - Kandilli son depremler listesi

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AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 ŞUBAT 2021

2021.02.20 08:25:31 34.8782 24.4427 7.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.20 08:08:26 37.5900 27.2365 18.8 -.- 1.5 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
2021.02.20 07:57:35 38.5738 31.6655 4.3 -.- 2.3 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.02.20 07:55:54 38.5323 31.6542 5.0 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.02.20 07:52:49 38.5758 31.6578 5.5 -.- 3.8 3.6 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.02.20 07:39:03 39.5147 44.4705 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2021.02.20 07:02:41 38.8018 27.6710 15.9 -.- 2.0 -.- TIRKES-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2021.02.20 06:27:37 37.3060 38.5873 7.6 -.- 1.9 -.- KESMETAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2021.02.20 06:20:37 40.1540 31.7545 9.4 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.02.20 05:40:10 39.5268 28.0785 9.4 -.- 1.6 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.02.20 05:06:21 39.0472 29.8737 9.8 -.- 1.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.02.20 04:52:01 37.8512 26.9658 9.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.20 04:10:05 38.9132 26.7457 10.8 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.20 03:46:19 39.1135 36.1133 2.9 -.- 1.9 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.20 03:44:00 38.4430 25.3072 1.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.20 03:39:23 39.0288 29.8732 5.0 -.- 2.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.02.20 03:33:14 38.5013 39.1700 11.2 -.- 1.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2021.02.20 03:31:55 38.0505 37.5728 5.0 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2021.02.20 03:13:44 39.0318 29.8763 5.5 -.- 2.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.02.20 03:10:34 35.2767 31.3725 29.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.20 03:00:33 37.8763 26.9622 13.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.20 02:53:53 40.8208 34.1088 3.1 -.- 1.6 -.- AHACIK-BAYAT (CORUM) İlksel
2021.02.20 02:40:31 38.4698 25.4045 16.5 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI İlksel

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