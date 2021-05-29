Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Deprem mi oldu, nerede? 29 Mayıs AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 29 Mayıs Kandilli - AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 29 Mayıs AFAD - Kandilli son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 29 Mayıs Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 29 MAYIS 2021

2021.05.29 10:12:02 39.9260 30.4593 0.0 -.- 1.6 -.- AVLAMIS-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2021.05.29 09:21:02 38.1127 26.1372 4.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.29 09:07:31 41.6272 44.1337 49.1 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2021.05.29 08:37:25 36.9598 27.3545 4.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.29 07:28:16 39.5205 26.0842 15.3 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.05.29 06:59:59 38.9517 26.0550 8.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.29 06:15:49 37.8692 26.7278 3.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.29 06:02:12 37.0098 27.9455 10.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.29 05:32:33 35.5692 29.5525 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.29 05:25:14 38.9845 26.1177 11.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.29 04:35:48 36.1290 34.2637 11.2 -.- 1.7 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2021.05.29 04:27:57 38.9338 26.0202 7.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.29 03:50:58 35.5255 26.9372 21.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.29 03:47:02 35.2263 27.0952 7.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.29 03:03:34 37.8438 29.2515 7.4 -.- 2.1 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.05.29 02:20:10 36.4098 27.0990 1.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.29 01:26:09 40.4392 26.2525 6.7 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.29 00:08:16 39.1173 27.8382 10.5 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖSYM sınavları başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM sınav takvimi ve 2021 KPSS, DGS, YDS, YKS, ALES, YÖKDİL, İSG sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu
GÜNDEMYasaklar ne zaman kalkacak?
Satırlı katile 'tahrik' indirimi istendi - Haberler
GÜNDEMSatırlı katile 'tahrik' indirimi istendi
Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVU AL: Aşı randevusu alma telefon numarası ve e-Devlet, MHRS ekranı
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
AŞI SIRASI: Aşı sırası kimde, hangi grupta? Covid-19 aşı sorgulama SMS ve e-Nabız yöntemi ve aşı takvimi
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!
ÇAMLICA KULESİ! Son dakika: Tam 587 metre! Avrupa'nın en yükseği: Çamlıca Kulesi! - VİDEO
GÜNDEMTam 587 metre! Avrupa'nın en yükseği: Çamlıca Kulesi!
SON DAKİKA: Telefonla oynarken ölüme sebep oldu! İşte istenen ceza!
GÜNDEMTelefonla oynarken ölüme sebep oldu! İşte istenen ...
Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Zincir marketler (A101, ŞOK, BİM, MİGROS) kaça kadar açı
GÜNDEMMarkete gidecekler dikkat, Saatler yine değişti!
LGS'ye girecek öğrencilere 'sosyal medya diyeti' önerisi
GÜNDEMLGS'ye girecek öğrencilere 'sosyal medya diyeti' ...
Türk Eğitim Derneğinden okullarda normalleşme ve telafi için 'ağustos' önerisi
GÜNDEMTürk Eğitim Derneğinden okullarda normalleşme ve ...