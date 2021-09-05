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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.05 09:15:54 38.9373 26.1005 15.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.05 08:39:43 36.5267 27.1333 16.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.05 08:39:16 38.4403 39.2725 6.1 -.- 2.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.09.05 07:53:12 36.4277 27.2937 10.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.05 07:47:43 36.4467 27.2255 19.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.05 05:27:28 38.9712 27.7135 5.4 -.- 2.1 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.09.05 04:15:15 40.7477 25.2392 7.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.09.05 03:16:23 40.7382 30.7290 18.1 -.- 2.0 -.- SULEYMANIYE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2021.09.05 03:12:03 40.7420 30.7245 14.2 -.- 1.6 -.- CAKALLIK-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2021.09.05 01:26:00 38.8287 40.8873 5.4 -.- 2.1 -.- GELINTEPE-SOLHAN (BINGOL) İlksel

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