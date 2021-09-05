Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 5 Eylül Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 5 EYLÜL 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Elazığ Sivrice'de 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 5 EYLÜL 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.09.05 09:15:54 38.9373 26.1005 15.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.05 08:39:43 36.5267 27.1333 16.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.05 08:39:16 38.4403 39.2725 6.1 -.- 2.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.09.05 07:53:12 36.4277 27.2937 10.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.05 07:47:43 36.4467 27.2255 19.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.05 05:27:28 38.9712 27.7135 5.4 -.- 2.1 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.09.05 04:15:15 40.7477 25.2392 7.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.09.05 03:16:23 40.7382 30.7290 18.1 -.- 2.0 -.- SULEYMANIYE-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2021.09.05 03:12:03 40.7420 30.7245 14.2 -.- 1.6 -.- CAKALLIK-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2021.09.05 01:26:00 38.8287 40.8873 5.4 -.- 2.1 -.- GELINTEPE-SOLHAN (BINGOL) İlksel