Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 6 Ekim Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 6 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Ege Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.10.06 09:47:20 36.4442 27.0927 12.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.06 05:48:34 36.4508 27.1758 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.06 05:41:37 36.4357 27.1890 9.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.06 05:30:20 37.8915 27.1323 7.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.06 05:21:19 39.1485 29.0093 17.0 -.- 1.4 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.10.06 05:16:11 36.4275 27.2702 5.1 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.06 03:56:26 36.4992 27.1732 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.06 02:58:30 38.4635 30.7965 6.1 -.- 0.9 -.- BULANIK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.10.06 02:39:58 37.4642 30.3555 1.3 -.- 2.1 -.- AKYAYLA-(BURDUR) İlksel

2021.10.06 02:25:29 40.4347 42.4207 1.2 -.- 1.5 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2021.10.06 01:50:24 38.9225 30.2827 8.4 -.- 2.0 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.10.06 01:08:19 35.7798 29.5883 69.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.06 00:59:28 38.6210 39.3718 7.1 -.- 2.0 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel

2021.10.06 00:41:02 38.9607 26.0835 6.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel