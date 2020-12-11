Son dakika depremler yaşanmaya devam ederken yurt genelinde vatandaşlar merakla son depremleri araştırıyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları merak ediliyor. Son olarak Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 ARALIK 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: