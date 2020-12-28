Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 28 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 ARALIK 2020