Aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika depremleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bugün İzmir'de yaşanan 4.0 şiddetindeki deprem sonrası son depremler listesi günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. İşte Kandilli tarafından açıklanan son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak saat 05:50 sularında merkez üssü Ege Denizi olan ve İzmir'de de ciddi şekilde hissedilen 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 ARALIK 2020