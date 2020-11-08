Deprem haberlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak İzmir'de meydana 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede ciddi artçı depremler devam ediyor. İzmir'in yanı sıra yurdumuzun birçok yerinde daha yaşanan depremleri de bir araya getirdik. İşte 8 Kasım Pazar günü itibariyle yurt genelinde yaşanan son dakika depremleri listesi...

EGE'DE KORKUTAN BİR DEPREM DAHA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:58'de Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi...