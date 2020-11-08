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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Kasım Kandilli - AFAD son depremler listesi

Türkiye deprem haberleriyle sarsılıyor. Son depremler günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız son dakika depremlerine ilişkin aramalar yapıyor. Son olarak 10:02'de Kuşadası Aydın merkezli yaşanan 2.8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 8 Kasım Kandilli - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Kasım Kandilli - AFAD son depremler listesi

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. İzmir depremi büyük yıkıma neden olurken, can kayıplarına da sebebiyet verdi. Depremin etkisi hala geçmezken artçılar etkisini hala hissettiriyor. "Kandilli Rasathanesi son depremler" ve "AFAD son depremler" gibi kelimeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 8 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 8 KASIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.05'te Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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