Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Deprem mi oldu, nerede? Son depremler 20 Aralık AFAD-Kandilli
ABONE OL

Deprem mi oldu, nerede? Son depremler 20 Aralık AFAD-Kandilli Rasathanesi verileri

Deprem mi oldu? Sorusu gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean paylaşıyor. İşte 20 Aralık AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

Deprem mi oldu, nerede? Son depremler 20 Aralık AFAD-Kandilli

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 20 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 20 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:50'de Aydın Germencik'te 1.4 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.20 09:20:34 38.3467 38.7582 5.0 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.12.20 08:50:19 37.8595 27.6727 5.3 -.- 1.5 -.- SINIRTEKE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2021.12.20 08:35:00 35.2077 25.2660 9.2 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.20 07:05:01 37.8870 27.6965 7.6 -.- 1.7 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2021.12.20 06:46:18 37.0632 28.4113 3.1 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.20 06:30:56 37.8705 32.0793 5.1 -.- 1.3 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.12.20 06:29:59 38.0432 38.1425 2.3 -.- 1.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2021.12.20 06:04:49 40.4448 29.2170 7.5 -.- 1.4 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.12.20 05:59:29 40.1577 31.7620 8.8 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.12.20 05:00:59 40.4435 29.2028 6.8 -.- 1.3 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.12.20 04:40:03 35.2240 25.3042 9.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.20 02:45:17 37.8457 26.3270 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.20 02:17:09 37.8100 26.3425 2.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.20 02:12:57 37.8305 26.3435 8.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.20 02:07:46 37.8487 26.3970 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.20 01:33:00 34.9310 33.9683 27.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.20 00:05:38 37.8405 26.5422 8.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 14 kentte 54 ölüm! Zehir-2 operasyonu başlatıldı!
GÜNDEM 14 kentte 54 ölüm! Zehir-2 operasyonu başlatıldı!
Yüz tanıma sistemiyle tespit edildi! Yakalandı
GÜNDEM Yüz tanıma sistemiyle tespit edildi! Yakalandı
Son dakika: 81'lik cani! Karısını feci şekilde öldürdü
GÜNDEM Katil 81 yaşında! Uykuda katliam!
Kilometresi düşürülmüş aracı sattığı iddia edildi! Hapis istemi
GÜNDEM Kilometresiyle oynamıştı! İşte istenen ceza
Son dakika: Elektrik kesintileri İstanbul 20 Aralık - AYEDAŞ, BEDAŞ kesinti
GÜNDEM 20 Aralık İstanbul elektrik kesintileri
Yılbaşı tatili kaç gün, hangi gün? 31 Aralık tatil mi?
GÜNDEM Yılbaşı tatili kaç gün?
Son dakika: Didim’deki saldırgan yeniden gözaltına alındı
GÜNDEM Bakan Koca açıkladı: Didim’deki saldırgan yeniden ...
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji saat verdi
GÜNDEM İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündemde ekonomi var
GÜNDEM Kabine toplanıyor! Gündemde ekonomi var
Son dakika haberler: 2 çocuk annesine sokakta kurşun yağmuru!
GÜNDEM 2 çocuk annesine sokakta kurşun yağmuru!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.