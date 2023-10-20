Niğde akşam depremle sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler tablosu
Niğde dün akşam depremle sallandı. Öte yandan 6 Şubat deprem bölgesinde ise aylar geçmesine karşın artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar sonrası gözler son depremler listesine çevrilmiş durumda. Peki son deprem nerede ne zaman oldu? İşte 20 Ekim son depremler Kandilli ve AFAD listesi...
Son dakika depremler... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde anbean takip ediliyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 20 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...
NİĞDE'DE TEDİRGİN EDEN DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 22.26'da Niğde Bor'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu: