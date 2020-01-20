AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi belli oldu. 20 Ocak 2020 Pazartesi günü meydana gelen depremlerin listesi yayınlandı. Bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Gibi soruların yanıtını merak edenler için son deprem listesini hazırladık.

Not: Veriler saat başı güncellenmektedir.

AFAD SON DEPREM LİSTESİ 20 OCAK 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ 20 OCAK 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.20 06:54:35 39.0572 27.8528 8.5 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.20 06:05:07 39.0480 27.8443 9.7 -.- 3.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.20 05:00:00 35.7440 32.5443 8.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ 2020.01.20 04:32:45 38.0163 42.8723 5.0 -.- 1.6 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) 2020.01.20 04:05:22 37.8067 29.6022 5.4 -.- 2.1 -.- BOZKURT (DENIZLI) 2020.01.20 03:42:07 37.4363 36.3345 7.7 -.- 1.4 -.- BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2020.01.20 03:12:55 40.7950 32.8517 3.2 -.- 1.7 -.- KIREMITCI-CERKES (CANKIRI) 2020.01.20 03:08:29 39.9043 30.4515 6.2 -.- 2.3 -.- BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) 2020.01.20 02:45:36 37.8130 27.7183 5.4 -.- 1.2 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) 2020.01.20 02:36:18 39.0080 31.7673 4.4 -.- 1.9 -.- CELTIK (KONYA) 2020.01.20 00:40:54 37.7963 29.5995 8.1 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI)