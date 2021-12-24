Son dakika depremler yaşanmaya devam ederken yurt genelinde vatandaşlar merakla son depremler listesini araştırıyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 24 Aralık Kandilli - AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 24 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Sivas Ulaş'ta 2.3 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 24 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.24 08:07:13 40.5120 34.3550 13.0 -.- 2.0 -.- YARIMCA-UGURLUDAG (CORUM) İlksel

2021.12.24 07:44:13 37.0290 27.8293 11.8 -.- 1.4 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.12.24 07:20:30 40.4925 26.4858 9.4 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.24 06:52:37 36.5528 27.7385 81.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.24 06:05:19 37.8362 26.8592 4.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.24 05:59:35 38.6738 43.5765 4.2 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel

2021.12.24 05:26:38 38.7058 43.6217 5.0 -.- 4.0 4.2 KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel

2021.12.24 05:22:34 39.7853 41.8313 4.8 -.- 1.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.12.24 05:07:52 40.1350 42.1585 18.6 -.- 1.3 -.- ASAGIBADEMOZU-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.12.24 04:35:19 35.1128 25.1440 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.24 03:36:59 38.7815 43.7173 18.3 -.- 1.7 -.- SARIMEMET-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.12.24 02:59:59 35.2033 25.2905 7.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.24 02:43:44 37.9265 27.6430 4.7 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.12.24 02:40:50 37.9530 27.6403 5.0 -.- 1.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.12.24 02:39:56 37.9223 27.6467 1.6 -.- 2.2 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.12.24 02:31:17 39.3593 33.2945 5.4 -.- 1.1 -.- YUKARIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) İlksel

2021.12.24 02:30:25 38.7403 43.5885 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGIGOLALAN-(VAN) İlksel

2021.12.24 02:22:45 38.7463 43.5157 8.6 -.- 1.6 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel

2021.12.24 02:21:21 35.2930 38.9207 5.0 -.- 3.2 -.- SURIYE İlksel

2021.12.24 02:16:04 37.8043 29.7863 7.4 -.- 1.6 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2021.12.24 02:14:45 38.7405 43.4893 2.3 -.- 2.2 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel

2021.12.24 02:10:40 38.7893 43.7087 22.9 -.- 1.4 -.- SARIMEMET-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.12.24 02:02:56 40.7862 31.5053 4.1 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2021.12.24 02:00:22 38.7438 43.5113 5.0 -.- 2.8 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel

2021.12.24 01:47:17 38.7773 43.5325 5.0 -.- 1.7 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel

2021.12.24 01:44:58 38.7545 43.4605 5.0 -.- 3.8 4.0 YEMLICE-(VAN) İlksel

2021.12.24 01:01:57 37.6333 27.0968 6.5 -.- 1.7 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel