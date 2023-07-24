Haberler Gündem Güncel DEPREM OLDU! Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! Kandilli ve AFAD 24 Temmuz depremler listesi

Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler 24 Temmuz tablosu 6 Şubat deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Göksun'da 3.5 ve Elbistan'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem ne zaman, nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 24 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler tablosu... Habertürk Giriş: 24.07.2023 - 08:39 Güncelleme: 24.07.2023 - 08:39 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







6 Şubat deprem bölgesindesarsıntılar devam ediyor. Son olarakGöksun'da 3.5 ve Elbistan'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrası gözler son depremler listesine çevrildi.