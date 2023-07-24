Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler 24 Temmuz tablosu
6 Şubat deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Göksun'da 3.5 ve Elbistan'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem ne zaman, nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 24 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...
6 Şubat deprem bölgesindesarsıntılar devam ediyor. Son olarakGöksun'da 3.5 ve Elbistan'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrası gözler son depremler listesine çevrildi.
Hissedilen sarsıntılar sonrası en çok merak edilenler arasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?
Merak edenler için güncel son depremler AFAD ve Kandilli tablosunu haberimizde derledik. İşte 24 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi...