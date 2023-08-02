Konya ve Erzurum'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Geçtiğimiz gün Konya Selçuklu'da meydana gelen 5.1 ve Erzurum Narman'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremler tedirgin etti. Yaşanan depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ağustos listesi...
AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ağustos listesi geçtiğimiz gün Konya Selçuklu'da meydana gelen 5.1 ve Erzurum Narman'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremler sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, son deprem ne zaman, nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler 2 Ağustos listesi...
ERZURUM NARMAN'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
KONYA'DA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Merak edenler için güncel son depremler AFAD ve Kandilli tablosunu haberimizde derledik. İşte 2 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...