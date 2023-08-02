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        Haberler Gündem Güncel DEPREM OLDU| Konya ve Erzurum'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ağustos listesi

        Konya ve Erzurum'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Geçtiğimiz gün Konya Selçuklu'da meydana gelen 5.1 ve Erzurum Narman'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremler tedirgin etti. Yaşanan depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ağustos listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 08:58
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        AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ağustos listesi geçtiğimiz gün Konya Selçuklu'da meydana gelen 5.1 ve Erzurum Narman'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremler sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, son deprem ne zaman, nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler 2 Ağustos listesi...

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        ERZURUM NARMAN'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KONYA'DA KORKUTAN DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Merak edenler için güncel son depremler AFAD ve Kandilli tablosunu haberimizde derledik. İşte 2 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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