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Konya ve Erzurum'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi Geçtiğimiz gün Konya Selçuklu'da meydana gelen 5.1 ve Erzurum Narman'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremler tedirgin etti. Yaşanan depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ağustos listesi... Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 08:58 Güncelleme: 02.08.2023 - 08:58 facebook

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AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ağustos listesi geçtiğimiz gün Konya Selçuklu'da meydana gelen 5.1 ve Erzurum Narman'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremler sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, son deprem ne zaman, nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler 2 Ağustos listesi...

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ERZURUM NARMAN'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ