Deprem sandıkları sarsıntının nedeni kepçe çıktı!

"KAÇ SEFER UYARDIK SARSILIYORUZ DİYE"

Zarar gören binanın birinci katında yaşayan Hürmüz Kasımay, "Bina yıkılırken çok büyük sarsıntılar oluyor evin içinde. Yapabileceğimiz bir şey de yok. Aydınlık camları da kırıldı. Biraz evvel de burada bir duvar yıkıldı. Çok sarsıntı oldu öyle böyle değil. Ne yapacağımızı bilemiyoruz artık. 3.kat duvarı yıkıldı. Kaç sefer uyardık sarsılıyoruz diye. Deprem olur gibi evin içi sarsılıyor. Oturamıyorsunuz evde. Hayvanlarım var evde huzursuz oluyorlar" dedi.