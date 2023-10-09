Malatya'da korkutan deprem! 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya'da ve Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşıldı. İşte 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...
Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Malatya ve Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...
MALATYA'DA DEPREM
Malatya Yeşilyurt'ta saat 09.28'de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kandilli verisi ile Kahramanmaraş Nurhak'ta saat 05.01'de 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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