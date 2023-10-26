DEPREM SON DAKİKA: Antalya ve İzmir'de peş peşe sallandı! 25 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu?

DEPREM SON DAKİKA: Antalya ve İzmir'de peş peşe sallandı! 25 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu?

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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. İzmir ve Antalya'da meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 25 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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