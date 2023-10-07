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        Haberler Gündem DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş ve Hatay'da korkutan deprem! 7 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem! 7 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye genelinde çeşitli büyüklüklerde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean duyuruluyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar da halen sürüyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerine doğru da Kahramanmaraş ve Hatay'ın çeşitli bölgelerinde küçük artçı sarsıntılar yaşandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verileri ile gün içerisinde yaşanan son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 07:49 Güncelleme: 07.10.2023 - 07:49
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        Son dakika depremler bugün... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi son dakika verileriyle anlık olarak güncelleniyor. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından son depremler listesi hemen hemen her gün takip edilirken depremin etkili olduğu bölgelerde de artçı sarsıntılar devam ediyor. Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay gibi birçok ilimizde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 7 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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        SON DEPREMLER LİSTESİ BUGÜN

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, 7 Ekim 2023 Cumartesi sabah saatlerine doğru, çeşitli saatlerde Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen küçük artçı sarsıntılar meydana geldi.

        İşte Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan liste;

        2023.10.07 07:14:18 37.7792 37.7212 6.7 -.- 1.5 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

        2023.10.07 07:04:18 38.4515 37.5393 6.9 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

        2023.10.07 06:49:42 38.4368 37.4717 5.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

        2023.10.07 06:32:16 41.8273 24.0948 5.3 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN İlksel

        2023.10.07 05:42:09 38.1385 38.4490 5.0 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

        2023.10.07 05:39:59 38.4477 37.5885 5.4 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

        2023.10.07 05:32:19 37.9147 36.3373 2.7 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.10.07 05:17:19 38.4707 37.5950 7.7 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

        2023.10.07 05:01:23 36.0360 36.0363 4.8 -.- 2.3 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

        2023.10.07 04:48:58 37.9255 36.2763 4.1 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.10.07 04:33:36 38.4463 37.2740 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.10.07 04:28:52 39.3703 26.2740 6.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

        2023.10.07 04:14:23 36.0338 36.0450 4.5 -.- 2.1 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

        2023.10.07 03:47:24 37.1820 31.2478 5.0 -.- 2.2 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

        2023.10.07 03:30:41 36.7907 30.6705 58.9 -.- 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        2023.10.07 03:26:04 36.0983 35.8662 12.1 -.- 2.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

        2023.10.07 03:24:45 38.3077 38.6873 6.2 -.- 2.0 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

        2023.10.07 03:04:53 38.1632 37.5730 6.3 -.- 2.0 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.10.07 02:58:38 38.4743 37.2612 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.10.07 02:38:11 38.5557 37.3195 5.0 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

        2023.10.07 02:33:26 38.0745 36.6540 8.4 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.10.07 02:07:24 37.8182 36.4217 9.8 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.10.07 02:06:57 38.1168 38.5435 6.7 -.- 2.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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