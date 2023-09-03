DEPREM SON DAKİKA | Osmaniye'de deprem! 2 Eylül 2023 Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, ne zaman oldu?

DEPREM SON DAKİKA | Osmaniye'de deprem! 2 Eylül 2023 Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, ne zaman oldu?

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 2 Eylül Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'de deprem oldu. İşte 2 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...