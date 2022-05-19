Deprem tatbikatı için hazırlıklar tamam 0:00 / 0:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kağıthane İlçe AFAD Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Adalar merkezli, büyüklüğü 7,5 olan ve mega kentteki 39 ilçenin tamamını farklı düzeyde etkileyen bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek tatbikat hakkında bilgi verdi.

Bu yılın "Tatbikat Yılı" ilan edildiğini hatırlatan ve bu kapsamda ülke genelinde tatbikatlar yaptıklarını anlatan Sezer, bugüne kadar 53 bin tatbikat gerçekleştirdiklerini, hedeflerinin 54 bin 300 olduğunu söyledi.

İstanbul Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı'nın önemine işaret eden Sezer, "Önemli bir tatbikat. Belki de Türkiye'de şu ana kadar ilk kez tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı uygulanacak. Bu açıdan da bütün kurumlarımızla, bütün personellerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyelerimizle, AFAD gönüllülerimizle, hem araç kapasitemizle hem personelimizle yarın tatbikat icra edeceğiz. 18 farklı bölgede senaryo gerçekleştirilecek." dedi.

Kağıthane'deki vatandaşların da tatbikatta yer alacağını vurgulayan Sezer, ilçede ikamet eden vatandaşlara SMS ile tatbikat konusunda bilgi verildiğini ifade etti.

Sezer, tatbikata katılacak vatandaşların olası depremde tahliye, tahliye sonrası toplanma ve geçici barınma alanlarına güvenli şekilde sevk edilme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacağını kaydetti.

Vatandaşların ikamet ettikleri bölgelere yakın toplanma alanlarını öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Sezer, "Bunu AFAD Acil mobil uygulamamızı telefonlarına indirerek öğrenebilirler. Aynı zamanda e-devlet üzerinden öğrenebilirler ve muhtarlıklarımız üzerinden de bunu öğrenme imkanlarına sahipler." değerlendirmesini yaptı.

Tatbikata 24 şehirden katılım sağlanacağına dikkati çeken Sezer, şöyle konuştu:

"24 ilimizden 300 araç buraya geldi. Bunların içinde arama-kurtarma araçlarımızdan mobil koordinasyon tırlarımıza, beslenme araçlarımızdan, mobil mutfaklarımızdan fırınlarımıza, haberleşme araçlarımıza, hasar tespit araçlarımıza kadar çok değişik araçlarımızın tamamını buraya intikal ettirdik. Tatbikatta bunu da görebilme imkanımız olacak. Aynı zamanda tatbikatta bizim 4 bin fiili çalışan personelimiz olacak. Gönüllülerimizle beraber 5 binin üzerinde personel burada aktif olarak koordinasyon içinde bulunacaklar. 3 alanda 5 bin kişilik çadır oluşturuyoruz. Bu da şu ana kadar oluşturulan en geniş kapsamlı çadır alanı olacak. Bunların biri Kağıthane'de, ikisi Bakırköy'de olacak. Orada da bizim gönüllülerimiz, nasıl gerçek afet sonrası afetzedelerimiz çadırlarda kalıyorlarsa orada da aynı şekilde çadırlarda kalma imkanımız olacak. Kapalı spor salonumuz olacak, kamu misafirhanelerini kullanacağız afet döneminde. Kapalı spor salonunun kapasitesi de 300 kişi, orada da 200'e yakın afetzedemizi misafir etme imkanımız olacak."

"HER YIL TÜRKİYE'DE ORTALAMA 24 BİN DEPREM MEYDANA GELİYOR"

İstanbul'da tüm ilçelerde AFAD merkezlerinin son iki yılda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla faaliyete geçtiğini aktaran Sezer, Kağıthane İlçe AFAD Merkezi'nin ilk kez bu vesileyle aktif kullanılacağını ifade etti.

Tatbikatta havadan ve karadan bütün görüntüleme araçlarının kullanılacağının altını çizen Sezer, bu durumun afet anında birden fazla görüntüleme aracıyla olay yerinin anlık görülebilmesi ve müdahalede zaman kaybının önüne geçilebilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Sezer, şunları kaydetti:

"Deprem ülkesiyiz. Her yıl Türkiye'de ortalama 24 bin deprem meydana geliyor. Şu anda bizim deprem tehlike haritamıza baktığımız zaman Türkiye'nin değişik yerlerinde gün içerisinde onlarca depremin meydana geldiğini görebiliyoruz. Bunları hissetmiyoruz ama bazıları 5'in, bazıları 6'nın üzerinde oluyor. 6'nın üzerinde olduğu zaman daha fazla etkileniyoruz. Bizim depremlere bir şekilde aile olarak, okullarımız, öğrencilerimiz, esnafımız, toplumun bütün kesimlerinin bilinçli olarak hazırlıklı olması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın AFAD sitemizi, AFAD'la ilgili olarak farkındalık eğitimlerini takip etmeleri, en azından toplanma alanlarımız neresi, oraları görmeleri çok önemli. Gerçekten de afet döneminde böyle donup kalmaktansa afet meydana geldiğinde ne yapabiliriz, hareket tarzımızı önceden belirlersek çok faydalı olacaktır."