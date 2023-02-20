Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin meydana gelmesinin üzerinden iki hafta geçti. Ne yazık ki an itibarıyla 41 bin 20 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler, 11 ilimizde yıkıma yol açtı.

Depremzedeler, çadır kentlerde yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremler, doğal olarak kültür - sanat faaliyetlerini de etkiledi.

Konser ve tiyatro oyunlarının da aralarında olduğu birçok kültür - sanat faaliyeti ertelendi.

Afet döneminde her ne kadar açık kalsalar da sinema salonları da yüksek ölçüde izleyici kaybına uğradı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında OHAL bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye’de doğal olarak sinema salonları kapandı.

Diğer şehirlerimizde de birçok işletmeci salonlarını açmak istemedi.

Bunun sonucunda da 1.082 sinema salonu faaliyetlerini durdurdu.

Peki depremler, gişeleri nasıl etkiledi?

27 Ocak - 2 Şubat arasındaki dönemde gösterimde bulunan 44 film, 1.753.948 kişi tarafından izlenmişti.

3 - 9 Şubat arasındaki dönemde ise 41 film için 809.896 bilet kesildi.

10 - 16 Şubat arasındaki 35 filmi ise 562.128 kişi izledi.

Depremler öncesi haftayla geçtiğimiz hafta arasında izleyici arasındaki fark 1.191.820 (Yüzde 68) olarak gerçekleşti.

Bu arada gösterime girmesinin 25’inci yılı nedeniyle 10 Şubat’ta tüm dünyada yeniden gösterime çıkarılan ‘Titanic’, Türkiye’de en çok izlenen yabancı film oldu.

1997’deki ilk gösteriminde 2.943.123 kişi tarafından izlenen ‘Titanic’in yeni gösterimi için 58.432 bilet kesilerek toplam izleyici sayısı 3.001.555’e ulaştı.

200 milyon dolar bütçesi olan 'Titanic'in hasılatı yeni gösterimle birlikte 2.243.134.099 dolara ulaştı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN 10 YABANCI FİLM

• Titanic… 3.001.555

• Hızlı ve Öfkeli 7… 2.961.089

• Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok… 2.882.820

• Hızlı ve Öfkeli 8… 2.656.286

• Avatar… 2.586.627

• Avatar: Suyun Yolu… 2.584.292

• Avengers: Endgame… 2.480.284

• Avengers: Sonsuzluk Savaşı… 1.909.967

• Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor… 1.883.004

• Joker… 1.877.186