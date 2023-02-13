Depremde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Depremde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
ABONE OL

Diyarbakır'da etkili olan depremde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybettii öğrenildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen iller arasında bulunan Diyarbakır'da, 7 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Depremde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İHA

Diyarbakır'da depremin 8'inci gününde 4 noktada enkaz çalışmaları tamamlanırken, 3 noktada ise arama, tarama ve kurtarma devam ediyor. Şehirde şiddetli deprem sonucu 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 8'nci gününde, Diyarbakır'da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Diyarbakır'da görev yapan sağlık çalışanlarından Karan Akcan, Erkan Acar, Hebun Akgül, Abbas Erkul, Fatma İpek, Şeyhmus Elbat ve Vedat Birel enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Acımız büyük. Depremde kaybettiklerimiz, biz onları hep güler yüzleri ve insanlara yardım etme gönülleriyle hatırlayacağız. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sağlık camiamız olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Adıyaman'da 4 yaşındaki Miray da kurtarıldı
GÜNDEM Tüm gözler deprem bölgesinde! Peş peşe mucizeler ...
Hatay Antakya'da 138 saat sonra enkazdan çıkartılan 51 yaşındaki kadın "Beni özel hastaneye götürmeyin, param yok!" dedi
GÜNDEM Enkazdan 138 saat sonra çıkarıldı! "Özel hastaneye ...
YKS İPTAL OLAN KONULAR LİSTESİ | 2023 YKS 12.Sınıf 2.Dönem müfredat konuları neler, sınavda çıkmayacak konular hangileri?
GÜNDEM YKS iptal olan konular listesi
Deniz Baykal'ın cenaze töreni belli oldu
GÜNDEM Deniz Baykal'ın cenaze töreni belli oldu
Son dakika: Valilik ve belediyelerden depremzedeler için "Sosyal Market" - Deprem Haberleri
GÜNDEM Valilik ve belediyelerden depremzedeler için "Sosyal ...
Son dakika: Yıkılan otelde 30 rehber hayatını kaybetti!
GÜNDEM Yıkılan otelde 30 rehber hayatını kaybetti!
LGS ne zaman, ertelenecek mi? LGS 2023 1. dönem konularından mı olacak, 2. dönem konuları çıkacak mı?
GÜNDEM LGS ne zaman, ertelenecek mi?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
GÜNDEM TOKİ açıkladı: TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi ...
Kahramanmaraş'ta deprem günü cezaevinden firar etti
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta deprem günü cezaevinden firar etti
Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir, nasıl geçer?
GÜNDEM Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.