Depremde hasar alan kültür varlıkları için harekete geçildi Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerimizden birisi de Hatay'dı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da kültür varlıkları da hasar aldı. Bu kapsamda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Hatay'ın tarihi ruhunu barındıran kültür varlıklarını yeniden canlandırmak için harekete geçti

6 Şubat depremlerinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra birçok müze, cami ve han ağır hasar aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, depremde zarar görmüş kültür varlıkları için harekete geçti. Hatay'da 36 yapı restore edilmeye başlandı.

"BİR AN ÖNCE İNSANLARIMIZA KAZANDIRACAĞIZ" Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz konuya ilişkin açıklama yaptı. AFAD Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan İnceciköz "Tarihi kent dokusunu, özellikle Antakya'da yaşayan insanlarımıza bir an önce kazandırmayı hedefliyoruz. Biz şu anda Antakya genelinde 30 adet yapıda restorasyon çalışmalarımızı fiilen başlattık. Habibi Neccar Cami, Ulu Cami, Kurşunlu Han gibi varlıklarda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"ESERLERİ AYNI MALZEMEYLE İHYA EDECEĞİZ" İnceciköz, "Bu eserler aynı yerinde aynı malzemeyle ihya edilmek zorunda. Biz bu alınan kullanılabilir malzemelerin bütün bu restorasyon sürecinde değerlendirilmesini sağlayacağız. Dünyada yapılmış bir şey değil" diye ekledi.