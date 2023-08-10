Kocaeli'ndeki patlamadan dram çıktı! Depremde kurtuldu, patlamada can verdi Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ekrem Kalkan gözyaşları arasında toprağa verildi. Kalkan'ın Kahramanmaraş depreminden kurtulup ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleştiği öğrenildi. Kısa bir süre önce de Kocaeli'de çalışmaya başladığı ve henüz ilk maaşını almadığı kaydedildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ekrem Kalkan gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA'nın haberine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Kahramanmaraş Afşinli Ekrem Kalkan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DEPREMZEDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde evi yıkılan, ailesi ile birlikte konteynerde kalan Ekrem Kalkan’ın inşaat işçisi babasına destek olmak için 25 gün önce Kocaeli’nde çalışmaya başladığı, daha ilk maaşını bile alamadığı öğrenildi. Kalkan'ın ilçeye getirilen naaşı öğle namazına müteakip Eshab-ı Kehf Külliye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gerger Mahallesi mezarlığına defnedildi.

"DAHA İLK MAAŞINI ALMAMIŞTI" Evi yıkılan Kalkan’ın ailesine destek olmak için çalışmaya gittiğini belirten akrabası Hacı Arslantaş, “Ailesine destek maksatlı Kocaeli’ye çalışmaya gitmişti. Başına gelen bu felaketten dolayı hepimiz üzüldük. Babasına destek için 15-20 gün önce gitmişti. Daha ilk maaşını da alamamıştı” dedi.