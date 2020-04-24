İHA

Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası Avcılar'da E-5 kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Cami'sinin minarelerinden birisi yıkılmıştı.

İHA'nın haberine göre, caminin yapılan testler sonrası yıkımına karar verildi. Yıkılacak olan 26 Eylül'den bu yana akıbetini beklerken önceki gün caminin içindeki malzemelerin boşaltıldığı ve pencerelerinde söküm işlemlerinin başladığı görüldü.

Önümüzdeki günlerde yıkımı yapılması beklenen caminin son durumu drone ile havadan da görüntülenirken yıkılacak olan caminin yerine yenisinin yapılması bekleniyor.