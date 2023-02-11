Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Antakya ilçesinde öğretmen Burcu Efe, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu enkazdan yaralı çıkarılan Burcu Efe, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Burcu Efe´nin özel bir okulun müdürü olan eşi Kenan ve oğulları Taluhan ile Kayrahan ise enkazdan sağ kurtarıldı.

Burcu Efe´nin cenazesi memleketi Zonguldak´ın Ereğli ilçesine getirildi. Bozhane Camii´nde kılınan cenaze namazına Efe´nin ailesi ve yakınları, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül ve birçok kişi katıldı.

Burcu Efe´nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.