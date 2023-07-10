Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı

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Mayıs ayı başında Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarının Koruma ve Onarım Bölümü'nden Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ve ekibi, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başladı" dedi.

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"KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ, 2 BİN YIL ÖNCE YAPILMIŞTIR" Çalışmalar ile tarihi sütunun yeniden ayağa kaldırıldığını anlatan Alkan, "Çalışmalar sonucunda parçalar, burada birleştirilerek, sütun tekrar ayağı kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanması ile Karakuş Tümülüsü'ndeki yıkılan sütun, tekrar eski haline getirilmiş olup, ziyarete açılmıştır.