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        Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Karakuş Tümülüsü'ndeki 'Tokalaşma Sütunu', restore edilip, tekrar ziyarete açıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 11:10
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        Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açtı. Kentin tarihi mekanlarından Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü'ndeki sütun da depremlerde devrildi.

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        Yıkılan Kommagene Kralı 1'inci Antiokhos'un oğlu Kral 2'nci Mithridates'in, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartmasının yer aldığı 'Tokalaşma Sütunu' için restorasyon başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi sütun, yeniden ziyarete açıldı.

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        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, restorasyon sonrası yıkılan sütunun eski haline getirildiğini belirterek, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Karakuş Tümülüsü'nün kuzeybatısında bulunan, üstündeki Kral 2'nci Mithridates ve kız kardeşi Laodike'nin tokalaşma kabartmasının yer aldığı sütun da yıkıldı.

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        Mayıs ayı başında Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarının Koruma ve Onarım Bölümü'nden Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ve ekibi, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başladı" dedi.

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        "KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ, 2 BİN YIL ÖNCE YAPILMIŞTIR"

        Çalışmalar ile tarihi sütunun yeniden ayağa kaldırıldığını anlatan Alkan, "Çalışmalar sonucunda parçalar, burada birleştirilerek, sütun tekrar ayağı kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanması ile Karakuş Tümülüsü'ndeki yıkılan sütun, tekrar eski haline getirilmiş olup, ziyarete açılmıştır.

         

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        Kraliçeler Mezarlığı olarak anılan; Karakuş Tümülüsü, Kral 2'nci Mithridates tarafından 2 bin yıl önce yapılmıştır. Burada kralın annesi İsias, kız kardeş Antoichis ve yeğeni Aka yatmaktadır" diye konuştu. 

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        Mehmet Alkan, tarihi sütun ile üzerindeki kabartmanın restorasyonunun çok iyi şekilde yapıldığını, ziyarete açılması ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini de dile getirdi.

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        #tokalaşma sütunu
        #Adıyaman
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