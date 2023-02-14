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Depremde yiten canlardan geriye hatıralar kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da apartmanların enkazından çıkan hatıralar, yakınlarını yitiren depremzedeleri duygulandırıyor

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AA
  • Depremde yiten canlardan geriye hatıralar kaldı

    Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yıkılan 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar tamamlandı. AA'nın haberine göre çok az sayıda kişinin canlı çıkarıldığı, 60'ın üzerinde vatandaşın ise hayatını kaybettiği apartman sakinlerinden geriye kalan kişisel eşyalar, moloz yığınlarının arasından çıkarılıyor.
  • Depremde yiten canlardan geriye hatıralar kaldı

    Yitirdikleri yakınlarına dair iz ve hatıra aramaya gelen diğer afetzedelerin molozların arasında toza bulanmış halde bulduğu sevgililer günü kartpostalı, oyuncak gibi kişisel eşyalar yürekleri burkuyor.
  • Depremde yiten canlardan geriye hatıralar kaldı

    Yaşlı gözlerle enkaz alanını tarayan depremzedelerin yaşadıkları korku yüzlerinden okunabiliyor.

     
  • Depremde yiten canlardan geriye hatıralar kaldı

    Enkaza saçılan kartpostallardan birinde, "Bi'tanem, sevgililer günün kutlu olsun. Nice yıllara. Seni seven biricik aşkın" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
  • Depremde yiten canlardan geriye hatıralar kaldı

    Bu arada yıkılan apartmanın çevresindeki binalara girişlere izni verilmiyor. Buna rağmen bazı hane sakinleri kimlik, kıyafet ve zaruri ihtiyaçları için kısa süreli de olsa evlerine girip çıkıyor.
  • Depremde yiten canlardan geriye hatıralar kaldı

    YIKILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

    Öte yandan, apartmanın yıkılma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, gece karanlığında otoparkta bulunan araçların adeta dalgalandığı, duvara sabit klima motorunun ise şiddetle sallandığı görülüyor.
  • Depremde yiten canlardan geriye hatıralar kaldı

    İnsanların panik halinde kaçışmalarının da yer aldığı görüntülerde, araçların üzerine moloz parçalarının düşmesi ve binanın yıkılmasıyla etrafı toz bulutunun kaplaması yer alıyor.

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