Depremden 24 saat sonra enkaz altından çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu

AA

Depremde eşi Hüseyin ve oğlu Onur Yıldız'ı kaybeden, ayak ve bacaklarında ezilmeler nedeniyle kızı ile çok sayıda ameliyat geçiren Yıldız, yaşadıkları acının izlerini hem yüreklerinde hem de bedenlerinde taşıyor. Yıldız ve depremden günler sonra tedavi gördükleri hastane odasında buluştuğu kızı Yüsra, devletin kendilerine sağladığı sıcak yuvada yaşamlarını sürdürüyor.