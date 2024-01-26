Depremden beri konuşamıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde yakalanan Seyyar ailesinin 16 yaşındaki kızı Yeliz Seyyar, enkaz altında kaldı. Ailesi tarafından kurtarılan genç kız, kafasına aldığı darbe sonrası çenesinde kemik kaybı yaşadı ve çenesini hareket ettiremez hale geldi. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşamaya başlayan aile, genç kızı elleriyle şırıngayla besliyor. Ailesiyle sadece yazılı olarak iletişim kurabilen Seyyar’ın tek isteğiyse yeninden ailesine "anne" ve "baba" diyerek seslenebilmek.

REKLAM "BİZE HER ŞEYİ YAZARAK BİLDİRİYOR" Kızının yaşadığı zorlu süreçleri anlatan Fatma Seyyar, evladının eski güzelliğine kavuşmasını istediğini belirterek, “3 çocuğum var. Yaren ve Yeliz bunlar 11 yıl sonra oldu. Kurban olduğum Rabbim 6 Şubat'ta bize deprem verdi. Kızım, ben ve oğlum aşağıya inerken merdivenlerde evin önü üstümüze göçtü. Biz enkaz da kaldık, baba ile ikizin birisi arkada geldi. Bizi kurtardılar, bir baktım Yeliz'in çenesi tamamen kopmuş. Ben eşime o sırada bağırdım. Mustafa, Yeliz'in tüm çenesi kopmuş dedim. Ben orada zaten mahvoldum.

Görümcem acilde giriş yaptığı sırada, Yeliz Seyyar diye bağırıyorlardı. Ben arıyordum. Ben ararken bulamadım. Yeliz'i tanıyamadım. Yeliz hemen koluma yapıştı. Kendisi beni tanıdı. Yeliz'in yüzü çok kötüydü. Ben o anda ne yapacağımı bilmedim. Kızım sadece anne desin, eski sağlığına kavuşsun. Başka hiç bir şey istemiyorum. Hayatta hiç bir şeyimiz kalmadı. Hiç bir şey istemiyorum sadece anne desin. Sağlığına ve eski güzelliğine kavuşsun. Bize yazarak ya da telefonla her şeyi bildiriyor. Acıktığını söylüyor. Ne istiyorsa böyle. Zaten hiçbir yere çıkmıyor, gezmiyor. Kızım parka götüreyim diyorum. Gitmiyor. Sıvıyla, çikolata türleriyle, pudingle boğazına kadar götürürüz. Şırıngayla içecekleri boğazına kadar götürüyoruz. Öyle yiyor" dedi.

"DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALAN KIZIM ÇENESİNİ KAYBETTİ" Depremde kızının çenesine aldığı darbe sonrası kemik kaybı yaşadığını belirten baba Muhammed Seyyar evladının tekrar sağlığına kavuşabilmesi için destek beklediklerini belirterek, "Depremde enkaz altında kalan kızım çenesini kaybetti. Şu anda çenesinde kemik yok. Nakil yapılması lazım. Çene kemiği olması lazım. Dişleri yok, sıvıyla besliyoruz. Kendisini, kendi doktoruna hastaneye de götürdük kimse risk almıyor. Kızımın bir kez baba demesini eski sağlığına kavuşmasını istiyoruz.

Eskisi gibi kardeşleriyle, ailesiyle güzel vakit geçirmesini konuşmasını, kendisini ifade etmesini istiyoruz. Özel hastaneye de götürdük. Yüksek ücret olduğu için gücümüz yetmiyor. Hiçbir durumumuz yok. Ve çalışmıyoruz. Şu an 5 kişi 1 konteynerdayız. Elimizden geldikçe kızımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Özel hastanelerde çok yüksek miktar olduğu için yaptıramıyoruz. Rabbimin rızası için hayırseverlerden çocuğum için eski sağlığına kavuşması için yardım talep ediyoruz" dedi.