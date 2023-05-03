Depremden etkilenen balıkçılar desteklenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Depremden etkilenen balıkçılar desteklenecek

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçılık gemisi sahipleri ile üretim tesisleri ve zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin desteklenmesi kararlaştırıldı

Depremden etkilenen balıkçılar desteklenecek
AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahipleri, gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarını karşılamak ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek üzere desteklenecek.

Adana ve Hatay'a kayıtlı ve 6 Şubat ve öncesi itibarıyla geçerli su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olan, denizde faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamına gemi başına, 6 Şubat 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

Boy grubuna göre, 0-4,99 metre balıkçılık gemileri için Adana'da 5 bin lira, Hatay'da 10 bin lira, 5-9,99 metre balıkçılık gemileri için Adana'da 7 bin 500 lira, Hatay'da 15 bin lira, 10-11,99 metre balıkçılık gemileri için Adana'da 10 bin lira, Hatay'da 20 bin lira, 12-14,99 metre balıkçılık gemileri için Adana'da 15 bin lira, Hatay'da 30 bin lira destek verilecek.

Gemi başına destek miktarı, 15-19,99 metre uzunluğundaki balıkçılık gemileri için Adana'da 20 bin lira, Hatay'da 40 bin lira, 20-29,99 metre balıkçı gemileri için Adana'da 25 bin lira, Hatay'da 50 bin lira, 30 metre ve üstü balıkçı gemileri için ise Adana'da 30 bin lira, Hatay'da 60 bin lira olacak.

Afet bölgesi ilan edilen illerden Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kayıtlı, 6 Şubat ve öncesi itibarıyla geçerli ruhsat tezkeresine sahip iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemileri için de destek ödemesi yapılacak.

Buna göre, gemi başına destek tutarı, 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira, 10-11,99 metre balıkçı gemileri için 6 bin lira olarak belirlendi.

Diğer kararla da 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde üretim tesisleri zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere desteklenmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda, söz konusu illerde il-ilçe tarım müdürlüklerince hasar tespiti yapılarak kayıt altına alınmış üretim tesisleri zarar gören ve 6 Şubat tarihi veya öncesinde Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olup yetiştiricilik belgesine sahip olan su ürünleri yetiştiricilerine, 6 Şubat 2023 -31 Aralık 2023 tarihlerinde bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

İşletmelere, adet başına 0,2 lira balık yumurtası yardımı, adet başına 1 lira yavru balık yardımı, kilogram başına 30 lira porsiyon balık yardımı, adet başına 250 lira anaç balık yardımı yapılacak.

İşletmenin desteklen faydalanabileceği miktarın hesaplanmasında hasar tespiti yapılarak kayıt altına alınan miktarlar dikkate alınacak.

Kararlar, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Nisan ayı enflasyonu açıklandı
İŞ-YAŞAM Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Kümes hayvanlarının et ihracatı kayda bağlandı
İŞ-YAŞAM Tavuk eti ihracatı kayda bağlandı
Halkbank'tan ABD'deki tazminat talepli hukuk davasına ilişkin açıklama
İŞ-YAŞAM Halkbank'tan ABD'deki davaya yönelik açıklama
Bakan Nebati: "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak"
İŞ-YAŞAM "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak"
Koç Holding’den ilk çeyrekte 11.9 milyar dolar ciro
İŞ-YAŞAM Koç’tan ilk çeyrekte 11.9 milyar dolar ciro
Güler Sabancı’ya Japonya Büyükelçisi Ödülü takdim edildi
İŞ-YAŞAM Güler Sabancı’ya Japonya Büyükelçisi Ödülü
Borsa şirketleri ne kadar ucuz?
İŞ-YAŞAM Bir çok hisse bedava
Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü 
İŞ-YAŞAM Hong Kong ekonomisi yüzde 2,7 büyüdü 
Arçelik'ten Hatay'da çağrı merkezi yatırımı
İŞ-YAŞAM Arçelik'ten Hatay'da çağrı merkezi yatırımı
Et ve Süt Kurumu, kasaplara et tedarik edecek
İŞ-YAŞAM Et ve Süt Kurumu, kasaplara et tedarik edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.